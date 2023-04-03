В Нижневартовске проверяют противопожарное состояние многоэтажек

Фото: официальный телеграм-канал администрации Нижневартовска

В Нижневартовске продолжаются противопожарные рейды. Их проводят представители Госпожнадзора, департамента ЖКХ администрации города, управляющих компаний/ТСЖ и общественности. Сейчас специалисты проверяют противопожарное состояние многоэтажек.

- Наша задача – в очередной раз довести до сведения жильцов, что от их бдительности и неукоснительного соблюдения требований пожарной безопасности зависит жизнь и здоровье граждан. Профилактические рейды проводятся в городе на постоянной основе и направлены на предупреждение и минимизацию пожаров, – рассказал ведущий инженер оперативного отдела департамента ЖКХ администрации Нижневартовска Максим Передерий.

В городском департаменте ЖКХ отметили, что жителям многоэтажек различными способами доводится информация о противопожарной безопасности, в том числе через мессенджеры (домовые чаты), а также проводятся беседы и раздаются памятки.