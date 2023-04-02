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НовостиОбщество2 апреля 2023 11:40

Мобилизованный из ХМАО Руслан Аликин рассказал, что в зоне СВО особо ценны детские письма и рисунки

Руслан Аликин был мобилизован в сентябре 2022 года
Серафима Краснова
Руслан Аликин был мобилизован в сентябре 2022 года.

Руслан Аликин был мобилизован в сентябре 2022 года.

Фото: Татьяна Коркина

Мобилизованный боец из Радужного Руслан Аликин рассказал, что поддерживает военнослужащих в зоне СВО. Беседу с Героем провела мэр города Наталья Гулина сегодня, 2 апреля. По словам бойца, особенно ценны в зоне СВО детские письма и рисунки с теплыми словами и пожеланиями.

Руслан Аликин был мобилизован в сентябре 2022 года. Он передал жителям Радужного благодарность и приветы от всех военнослужащих.

— Для них особенно ценны детские письма и рисунки с самыми теплыми и важными словами, — уточнила Наталья Гулина.

Мэр города находится на постоянной связи с мобилизованными.