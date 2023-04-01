Из-за недовольства жителей в Лангепасе изменят формат празднования Дня Победы

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В Лангепасе решено изменить формат празднования Дня Победы. Как пояснили в местной администрации, сделано это из-за недовольства жителей. Горожанам не нравится, что сквер, в котором проходит ежегодный митинг, слишком маленького размера и не вмещает всех желающих поучаствовать в мероприятии.

- В последние годы вопрос недостаточной вместимости Сквера памяти, в котором традиционно проходит митинг 9 мая, поднимался неоднократно. Из-за этого многие лангепасцы остаются за пределами ограждений, не имея возможности наблюдать за ходом мероприятия. И хотя все прекрасно понимают, что делается это в целях безопасности, желающих лично принять участие в митинге меньше не становится. Именно поэтому в нынешнем году решено изменить формат празднования Дня Победы, - рассказали в мэрии.

На этот раз всеобщего митинга в сквере не будет, его перенесут на центральную площадь. После окончания мероприятия состоятся праздничный концерт и народные гулянья.