В Югре 1 апреля 2023 года коронавирусом заболели еще 126 человек, 1 умер

Последние новости о коронавирусе в Югре Фото: Вера Зенина

В Югре продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 126 человек. С начала периода количество заболевших достигло 266 073.

При этом в больницы региона госпитализировано 8 человек, выздоровели 106 северян. К несчастью, за последние сутки есть скончавшийся от болезни - один пациент, всего с начала пандемии умерли 2 613 югорчан.

В России выявлено 9 946 человек с COVID-19, госпитализировано 1 164 россиянина. Всего в стране зарегистрировано 22 646 535 случаев. Излечились от коронавируса 12 284 жителя, а 36 - скончались.