В Югре зарегистрировано 136 случаев коронавируса Фото: Татьяна Коркина

На сегодняшний день в Югре всего зарегистрировано 265 947 случаев коронавируса. За последние сутки в округе зарегистрировано 136 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 21 муниципалитете.

В Сургуте зарегистрировано 32 случая коронавируса, в Ханты-Мансийске – 26 случаев, в Урае и Нижневартовске – по 9, в Сургутском районе – 8, в Нижневартовском районе – 7, в Нефтеюганске, Нягани и Радужном + по 6, в Березовском районе и Югорске – по 5, в Кондинском районе и Мегионе – по 3, в Нефтеюганском районе, Когалыме и Лангепасе – по 2, в Ханты-Мансийском, Советском, Белоярском районах, Покачах и Пыть-Яхе – по 1.

Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 132 случая, 4 случая завозных. С бессимптомным течением болезни случаев не выявлено, клинические проявления ОРВИ установлены у 134 человек, диагноз «пневмония» поставлен 2 заболевшим. С диагностической целью в Югре обследовано 3 734 527 человек, в том числе за сутки – 1094.