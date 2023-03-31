Фото: Гостехнадзор Югры

В Нижневартовске на нарушителя, который незаконно сбрасывал снег возбудили уголовное дело. Об этом рассказали в официальном телеграм-канале администрации города.

- В Нижневартовске продолжается работа по пресечению случаев несанкционированного складирования снега. Трижды в неделю специалисты муниципального контроля и полицейские проводят профилактические рейды - отметили в телеграм-канале.

Одной из проблемных точек является район поселка Энтузиастов. Специалисты администрации города и полиция там неоднократно выявляли нарушителя, который сбрасывал на снег этой территории. Сейчас на него заведено уголовное дело, а его изъята техника. Теперь нарушитель должен компенсировать нанесенный ущерб и в дальнейшем ситуацию будут разбирать уже в судебном порядке.

- В прошлом году уже был прецедент, когда нарушителя (по решению суда) обязали убрать весь незаконно вывезенный снег. Привлечь к ответственности удалось, в том числе благодаря неравнодушным жителям - отметила начальник управления муниципального контроля администрации Нижневартовска Мадина Халитова.