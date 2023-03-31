Фото: «Транснефть – Сибирь»

«Транснефть – Сибирь» завершила плановые ремонты производственных объектов в Томской области, ХМАО и ЯНАО. Во время плановой остановки транспортировки нефти по магистральному нефтепроводу Александровское – Анжеро-Судженск специалистами компании был подключен участок трубопровода после замены на подводном переходе через реку Большая Окуневка в Томской области.

Работы проводились, начиная с декабря прошлого года. В зимний период выполнили работы по сварке трубопровода в плеть и протаскиванию дюкера траншейным способом. Далее были проведены гидравлические испытания нового участка на прочность и герметичность, а еще проведена его диагностика. Отметим, что протяженность замененного участка составила 248 метров.

При строительстве перехода через реку Б. Окуневка использовали трубу с толщиной стенки 13 мм класса прочности стали К56. В настоящее время к строительству подводного перехода предъявляются самые высокие требования для обеспечения экологической безопасности при последующей эксплуатации трубопровода.

Для подтверждения качества сварных стыков специалисты провели не только визуальный, но также ультразвуковой и рентгенографический контроль. Работы по замене участка МН Александровское – Анжеро-Судженск проводились в рамках программы техперевооружения с целью обеспечения надежности и безопасной эксплуатации трубопровода.

На ЛПДС «Каркатеевы» отключены от технологических трубопроводов два резервуара для хранения нефти объемом 10 тыс. куб. м каждый для последующего демонтажа. В рамках программы технического перевооружения на их месте планируется строительство новых емкостей для нефти.

Были выполнены замена и ремонт 26 единиц запорной арматуры на магистральных нефтепроводах и нефтеперекачивающих станциях. Новые задвижки имеют высокую степень надежности и герметичности. При диагностике трубопровода внутритрубными инспекционными приборами были выявлены дефекты, которые могли ограничить срок его эксплуатации. Дефекты вырезали (общая длина замененных секций трубопроводов составила 161,6 м).

Компания задействовала в работах свыше 300 человек, более 100 единиц спецтехники и оборудования. Мероприятия реализованы в строгом соответствии с требованиями промышленной, пожарной и экологической безопасности. Работу производственных объектов возобновили по графику в штатном режиме.