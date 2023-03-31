В Ханты-Мансийске водитель легковушки сбил школьницу на пешеходном переходе

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В ХМАО зарегистрировано 4 ДТП, в которых 5 человек получили травмы. Так, в Ханты-Мансийске на пешеходном переходе сбили ребенка. Это случилось по вине 34-летнего водителя автомобиля «Renault», который двигаясь по улице Объездная на нерегулируемом пешеходном переходе не предоставил преимущество и наехал на 10-летнюю девочку. В результате ДТП школьница получила травмы.

Кроме того, сотрудниками ГИБДД задержано 12 водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 49 водителей и 72 - за нарушение правил перевозки детей.

Госавтоинспекция Югры призывает водителей, соблюдайть скоростной режим и всегда снижайть скорость своего автомобиля в местах возможного появления пешеходов.