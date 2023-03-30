Всероссийский литературный проект «Читать сердцем» запущен в Югре

Рустем Минхайров, заместитель начальника отдела охраны окружающей среды Сургутского ЗСК2

В Сургуте стартовал литературный конкурс «Читать сердцем», инициатором которого выступила компания «Газпром переработка». Проект направлен на сохранение памяти поколений о подвиге нашего народа и поддержание традиций семейного и корпоративного художественного чтения.

На суд именитого жюри принимаются видеоролики, в которых сотрудники холдинга «Газпром» и члены их семей читают прозаические и поэтические произведения известных авторов на военно-патриотическую тему.

Творческую инициативу уже поддержали российские актеры, писатели и телеведущие, заслуженные деятели культуры, которые и будут оценивать работы участников проекта. Среди них российский писатель-фантаст Дмитрий Емец, режиссер и продюсер Илья Михайлов-Соболевский, актеры Андрей Филиппак и Константин Соловьев, телеведущая Ольга Митрофанова.

В экспертный совет конкурса вошла и директор Сургутского музыкально-драматического театра Светлана Астраханцева.

Художественное чтение будет оцениваться в шести номинациях. К примеру,

«Семейное чтение» предполагает совместную работу сотрудников со своими детьми или родителями, «Коллективное чтение» - корпоративное выступление работников региональных подразделений.

Призеры номинации «Самая читающая компания» определятся по максимальному количеству загруженных работ сотрудниками и их родственниками во всех номинациях. По итогам будет присуждено три победных места. Пользователи соцсетей также смогут оценить работы участников. Победитель голосования получит приз зрительских симпатий.

По сообщению организатора, накануне Дня Великой Победы, 5 мая пройдет церемония награждения.