В Ханты-Мансийске с 26 марта 2023 года ввели карантин по бешенству Фото: Юлия Кучеренко

В Югре с 26 марта 2023 года ввели карантин по бешенству животных на отдельной территории, расположенной по адресу в Ханты-Мансийске, на улице Тобольский тракт, 2. Об этом сообщает Природнадзор Югры.

- Выявлен эпизоотический очаг, место нахождения источника возбудителя вируса – слюна больных восприимчивых к заболеванию животных. Определена территория, прилегающая к эпизоотическому очагу радиусом 500 метров - отметили в Природнадзоре Югры.

Специалисты ведомства напоминают, что бешенством могут болеть все млекопитающие и птицы. Основным источником бешенства в природе являются дикие хищные животные - лисы, волки, енотовидные собаки. Больные дикие животные, теряют страх перед человеком, забегают в населенные пункты, общественные места, проявляют дружелюбие, но при этом готовятся напасть в любой момент.

Для защиты от вируса бешенства в данный момент специалисты Ветеринарной службы Югры проводят вакцинацию домашних и сельскохозяйственных животных.