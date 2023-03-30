В Югре зарегистрировано 113 новых случаев коронавируса, умер 1 человек

В Югре зарегистрировано 113 новых случаев коронавируса Фото: Юлия Кучеренко

В Югре зарегистрировано 265 811 случаев коронавируса. За сутки зафиксировано 113 новых случаев COVID-19 в 18 муниципалитетах, а именно: в Березовском районе – 9; Когалыме – 1; Кондинском районе – 1; Лангепасе – 2; Мегионе – 5; Нефтеюганске – 8; Нефтеюганском районе – 2; Нижневартовске – 5; Нижневартовском районе – 3; Нягани – 11; Покачах – 1; Пыть-Яхе – 6; Сургуте – 25; Сургутском районе – 5; Урае – 8; Ханты-Мансийске – 14; Ханты-Мансийском районе – 2; Югорске – 5.

На момент выявления у 108 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 5 зафиксирована пневмония. Контакт установлен в 113 случаях. За сутки на COVID обследованы 1 432 человека, всего прошли обследование 3 731 963.

За сутки от коронавируса умер 1 человек. За весь период от COVID в Югре умерли 2 612 человек. За сутки выписались по выздоровлению 183 человека, за весь период пандемии вылечились 261 739 югорчан.