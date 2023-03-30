В Югре мошенники украли у югорчан больше двух миллионов рублей за сутки Фото: Татьяна Коркина

За минувшие сутки в Югре зафиксировано 13 случаев мошенничества и краж с банковских карт. Доверчивые жители округа отдали преступникам больше двух миллионов рублей. Так, продавая свою же квартиру, 41 – летняя жительница Лангепаса потеряла около 25 тысяч рублей, после того как предоставила свои банковские данные мнимому покупателю.

Другая жительница Нижневартовска была уверенна, что выгодно покупает авиабилеты по маршруту «Нижневартовск – Дубай – Нижневартовск», но все вышло иначе, женщина потеряла больше 66 тысяч рублей, так и не купив билеты по акции.

Кроме того, за прошедшие сутки мошенники оформили по личным данным жителей Сургута два микрозайма на 38 тысяч рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.