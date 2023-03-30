Фото: официальный канал Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Югры

В Сургуте возводят инфраструктуру для Научно-технологического центра. На заседании штаба по объектам капитального строительства обсудили некоторые проекты ИБК, реализуемые для нужд Научно-технологического центра в Сургуте. Об этом сообщили на официальном сайте Депстроя и ЖКК Югры.

Так, магистральный водовод протяженностью 6,2 км реализован на 54%. Проводится горизонтально-направленное бурение для устройства водопровода. На 60% готова канализационная насосная станция производительностью 300 куб. м/ сутки. Строятся сети трубопроводов, канализационно-очистные сооружения. Еще на 27 % готовы сети ливневой канализации протяженностью 0,9 км с локально-очистными сооружениями, а также залит фундамент и возводятся железобетонная емкость, сети канализации.

Фото: официальный канал Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Югры

Кроме того, на набережной появится амфитеатр, 2 видовых площадки, пешеходные пути длиной 3 км, велосипедной дорожки и автодороги шириной 6 м.