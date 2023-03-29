Постоялец медицинского пансионата в ХМАО по неосторожности убил соседа во время ссоры Фото: Татьяна Коркина

В Ханты-Мансийске расследуется уголовно дело о причинении смерти по неосторожности. Подробности этой истории рассказали в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

- Ханты-Мансийским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ «причинение смерти по неосторожности» - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Трагедия случилась в ночь на 9 марта. Между постояльцами медицинского пансионата произошел конфликт, во время которого 64-летний мужчина толкнул оппонента в грудь, от чего тот упал и при падении ударился затылком о бетонную стену. Мужчина потерял сознание и был госпитализирован, но несмотря на старания медиков через несколько дней он умер.

Расследование продолжается.