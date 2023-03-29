Водитель иномарки сбил подростков, перебегавших дорогу на красный сигнал светофора

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре зарегистрировано 2 ДТП, в которых 3 человека получили травмы. Сотрудники Госавтоинспекции задержали 8 водителей с признаками опьянения. а выезд на полосу встречного движения привлечено 125 водителей и 33 - за нарушение правил перевозки детей.

Одна из аварий произошла в Нижневартовске. 35-летний водитель, управляя автомобилем «Toyota», двигаясь по улице Ленина, при проезде регулируемого перекрёстка на зеленый сигнал светофора наехал на двух пешеходов, которые переходили дорогу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП 16-летние подростки получили травмы.

- Уважаемые пешеходы не стоит переоценивать свои силы и рисковать собственной жизнью. Позаботьтесь о собственной безопасности, не и спользуйте различные гаджеты при нахождении на улично-дорожной сети. - отметили в ГИБДД.