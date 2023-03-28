Следком Югры заинтересовался делом боксера, который избил сына за невыученные уроки Фото: Татьяна Коркина

Следственный комитет заинтересовался делом боксера из Югры, который избил сына за невыученные уроки. Эта история уже разлетелась по соцсетям. Житель Излучинска нанес серьезные побои семилетнего сыну. По информации СМИ, мужчина в прошлом профессионально занимался боксом, а сына довел до сотрясения мозга из-за невыученных уроков. Но о том, что на самом деле произошло, разберутся следователи.

- В ходе проверки данной информации установлено, что в отношении мужчины органами внутренних дел уже возбуждено и расследуется уголовное дело. С целью проведения всестороннего и полного установления обстоятельств произошедшего со стороны следователей СК России перед прокурором инициирован вопрос об изъятии уголовного дела из производства органов внутренних дел и передаче в производство следователей следственного отдела по Нижневартовскому району - сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Ка только полиция передаст уголовное дело, следователи займутся расследованием.