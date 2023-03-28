В Югре выявлено 79 новых случаев COVID-19, умер 1 человек

В Югре выявлено 79 новых случаев COVID-19 Фото: Татьяна Коркина

В Югре зарегистрировано 265 592 случаев коронавируса и подтверждено 79 новых случаев COVID-19 в 10 муниципалитетах, а именно: в Кондинском районе – 2; Нефтеюганске – 4; Нефтеюганском районе – 2; Нижневартовске – 8; Нягани – 1; Советском районе – 1; Сургуте – 13; Урае – 13; Ханты-Мансийске – 32; Ханты-Мансийском районе – 3.

На момент выявления у 78 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 1 зарегистрирована пневмония. Контакт установлен в 79 случаях. За сутки на COVID обследованы 330 человек, всего прошли обследования 3 729 423.

За сутки 1 человек скончался от коронавируса. За весь период от COVID умерли 2 611 человек.

За сутки выписались по выздоровлению 175 человек, за весь период пандемии вылечились 261 360 югорчан.