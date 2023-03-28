Врачи Няганской окружной больницы спасли мужчину от ампутации единственной ноги

Фото: директор Депздрава Югры

Врачи Няганской окружной больницы спасли 54-летнего мужчину от ампутации единственной ноги. Этой историей в своем телеграм-канале поделился директор Депздрава Югры Алексей Альбертович Добровольский.

Пациент Сергей Хафизов поступил в больницу с хронической артериальной недостаточностью – кровь в конечности практически не циркулировала, а нога постоянно болела, и он не мог пройти и 50 метров. Мужчины боялся потерять ногу так как в 2011 году по этой же причине он уже потерял левую ногу. После диагностики врачи обнаружили участки с нарушением проходимости (закупорка) артерий голени и начали её реконструкцию.

- Операция длилась три с половиной часа. Выявленная протяженность окклюзии была около 40 сантиметров и выполнить реконструкцию через один доступ было практически невозможно, поэтому было принято решение работать через два доступа к артериям: через пах и область на стопе - пояснил Добровольский.

Операция прошла успешно и сейчас мужчина чувствует себя хорошо: не чувствует боли и готов вернуться к обычной жизни.