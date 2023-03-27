Число заболевших коронавирусом в Югре на 27 марта 2023 года увеличилось на 79 человек Фото: Юлия Кучеренко

В Югре зафиксировано 265 513 случаев коронавируса. По данным на 27 марта, за минувшие сутки подтверждено 79 новых случаев COVID-19 в 14 муниципалитетах, а именно: в Когалыме – 1; Кондинском районе – 1; Мегионе – 1; Нефтеюганске – 3; Нефтеюганском районе – 1; Нижневартовске – 8; Нижневартовском районе – 2; Октябрьском районе – 1; Пыть-Яхе – 7; Советском районе – 3; Сургуте – 42; Сургутском районе – 1; Урае – 6; Югорске – 2.

На момент выявления у 78 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 1 диагностирована пневмония. Контакт установлен в 78 случаях. За сутки на COVID обследованы 785 человек, всего прошли обследование 3 729 162.

За день новых смертей от ковида не зарегистрировано. За весь период от COVID умерли 2 610 человек. За сутки выписались по выздоровлению 106 человек, за весь период пандемии вылечились 261 185 югорчан.