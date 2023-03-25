Фото: дума Сургута

В Сургуте бывший кинотеатр «Аврора» превратится в спортивно-досуговый центр. Об этом сообщили в пресс-службе городской думы.

Реконструкцией здания обойдется примерно в 200 миллионов рубле, а займется ей группа компаний «Гулливер».

- Это будет центр, на 80% состоящий из спортивных площадок. Также будет восстановлена точка общепита, появится выставочное арт-пространство. Однако окончательное решение о наполняемости будет принято с учетом мнения сургутян, - пояснил депутат гордумы, управляющий группы компаний «Гулливер» Владимир Болотов.

Кстати, бюджетные средства в реконструкцию вкладываться не будут. Проект реализуют с помощью механизма государственно-частного партнерства.

Согласно плану, на экспертизу и проектирование уйдет год, три - на реконструкцию. Затем инвестор и администрация города оформят здание в долевую собственность.