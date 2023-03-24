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НовостиПроисшествия24 марта 2023 12:11

В Нижневартовске задержали наркосбытчика с крупной партией наркотиков

Возбуждено уголовное дело
Виктория Терина
В Нижневартовске задержали наркосбытчика с крупной партией наркотиков

В Нижневартовске задержали наркосбытчика с крупной партией наркотиков

Фото: Юлия Кучеренко

Полицейские Нижневартовска задержали наркосбытчика с крупной партией наркотиков. Во время досмотра полицейские нашли в кармане его куртки 25 свертков с порошкообразным веществом светлого цвета и 15 свертков с запрещенным веществом.

Стражи порядка выяснили, что 28-летний уроженец Таджикистана приехал в Нижневартовск, чтобы заниматься распространением наркотиков. В его съемной квартире правоохранители изъяли больше 60 свёртков, приспособления для расфасовки и хранения наркотиков. Экспертиза установила, что изъятое является синтетическим наркотиком растительного происхождения общей массой более 115 гр.

Сейчас мужчина заключен под стражу. Против него возбуждено уголовное дело.