В Нижневартовске задержали наркосбытчика с крупной партией наркотиков Фото: Юлия Кучеренко

Полицейские Нижневартовска задержали наркосбытчика с крупной партией наркотиков. Во время досмотра полицейские нашли в кармане его куртки 25 свертков с порошкообразным веществом светлого цвета и 15 свертков с запрещенным веществом.

Стражи порядка выяснили, что 28-летний уроженец Таджикистана приехал в Нижневартовск, чтобы заниматься распространением наркотиков. В его съемной квартире правоохранители изъяли больше 60 свёртков, приспособления для расфасовки и хранения наркотиков. Экспертиза установила, что изъятое является синтетическим наркотиком растительного происхождения общей массой более 115 гр.

Сейчас мужчина заключен под стражу. Против него возбуждено уголовное дело.