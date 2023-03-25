В Югре 25 марта 2022 года ожидаются мокрый снег и дождь

Погода в Югре на 25 марта Фото: Вера Зенина

В субботу, 25 марта, по прогнозам метеорологов, в Югре будет облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки (мокрый снег, дождь), в отдельных муниципалитетах - гололед.. Ветер юго-западный 6 - 11 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4 градуса, при прояснениях до -6. Днем +1...+6 градусов, местами по южной половине округа до +11.

В Ханты-Мансийске: Облачно и небольшой дождь. Ветер юго-западный 6 - 11 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 градуса, днем +4...+6.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже: