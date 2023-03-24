Юные жители Сургута создали несколько тысяч «талисманов добра» для участников СВО

Фото: официальный телеграм-канал администрации Сургута

Юные жители Сургута создали на мастер-классах несколько тысяч «талисманов добра». Это сделано в поддержку одноимённой всероссийской акции.

Как сообщает официальный телеграм-канал администрации Сургута, вместе с родителями и педагогами ребята вязали игрушки, мастерили брелоки, значки и другие сувениры для участников СВО. Все талисманы передадут в пункт сбора гуманитарной помощи в Сургуте, а затем отправят в зону специальной военной операции для бойцов.

- Это больше, чем просто сувениры. Они созданы с душой, трепетом, теплом. Убеждён, что наши защитники почувствуют это - сообщает телеграм-канал администрации.