В Югре 24 марта ожидается сильный ветер и потепление до 8 градусов выше ноля Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 24 марта будет облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки: снег, мокрый снег и дождь. В отдельных районах метель, гололед. Ветер юго-западный 8-13 м/с, порывы будут достигать 15-18 м/с. Температура воздуха ночью -3, -8 °С, местами по западной половине до +2 °С, днем +3, +8 °С, местами по восточной половине до -2 °С.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Небольшой снег, мокрый снег и дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура ночью -3, -5 °С, днем потеплеет до +4, +6 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.