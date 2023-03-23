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НовостиПроисшествия23 марта 2023 14:45

В Сургуте заместитель заведующей детского сада подозревается в коррупции

Расследование продолжается
Виктория Терина
В Сургуте заместитель заведующей детского сада подозревается в коррупции

В Сургуте заместитель заведующей детского сада подозревается в коррупции

Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте заместитель заведующей детского сада подозревается в коррупции. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

- В производстве следственного отдела по городу Сургут находится уголовное дело в отношении заместителя заведующего одного из учреждений дошкольного образования города Сургута. Женщина подозревается в получении взяток (ст. 290 УК РФ) - сообщили в ведомстве.

Выяснилось, что с декабря 2018 по январь 2019 года подозреваемая получила от предпринимателя 190 тысяч рублей. Эти деньги заплатили за способствование в заключении договоров на поставку товаров и другое материально-техническое обеспечение учреждения. От другого предпринимателя по аналогичной схеме подозреваемая получила взятку в размере 50 тысяч рублей.

Расследование продолжается.