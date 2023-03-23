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НовостиОбщество23 марта 2023 5:10

В Нижневартовске появился новый автобусный маршрут №33

Расписание движения автобуса №33 можно узнать на сайте администрации Нижневартовска
Виктория Терина
В Нижневартовске запустили новый автобусный маршрут №33

В Нижневартовске запустили новый автобусный маршрут №33

Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске появился новый автобусный маршрут №33. Он начал курсировать с 22 марта.

Автобус следует по пути: переулок Энтузиастов, улица Нововартовская, улица Героев Самотлора, улица Ленина, улица Дружбы Народов, улица Мира, улица Чапаева, Железнодорожный вокзал.

По информации департамента ЖКХ, обслуживаться маршрут будет компанией ООО «ПАТП №1». На линии будут низкопольные автобусы, которые считаются удобными для посадки пассажирам с ограниченными возможностями здоровья. Во время поездки пассажиры смогут пользоваться возможностями транспортной карты, благодаря которая в течение 40 минут позволяет осуществлять одну бесплатную пересадку на маршрутах по регулируемому тарифу.

Расписание движения автобуса №33 можно узнать на сайте администрации Нижневартовска.