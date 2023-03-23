В Югре 23 марта потеплеет до +5 градусов Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 23 марта 2023 года ожидается переменная облачность. В большинстве районов пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1, -4 °С, при прояснениях до -9 °С, днем потеплеет до 0, +5 °С.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Ночью небольшой снег и мокрый снег. Днем без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -2, -4 °С, днем +0,+2 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.