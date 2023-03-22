В Югре зарегистрировано 104 новых случая коронавируса Фото: Татьяна Коркина

В Югре зарегистрировано 264 784 случая коронавируса, подтверждено 104 новых случая COVID-19 в 16 муниципалитетах, а именно: в Березовском районе – 5; Кондинском районе – 3; Лангепасе – 9; Мегионе – 1; Нефтеюганске – 1; Нефтеюганском районе – 3; Нижневартовском районе – 3; Нягани – 1; Покачах – 2; Радужном – 2; Советском районе – 2; Сургуте – 37; Сургутском районе – 3; Урае – 1; Ханты-Мансийске – 30; Ханты-Мансийском районе – 1.

На момент выявления у 101 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 3 зафиксирована пневмония. Контакт установлен в 102 случаях. За сутки на COVID обследованы 1 222 человека, всего прошли обследование 3 722 405.

За весь период от COVID умерли 2 610 человек. За сутки выписались по выздоровлению 91 человек, за весь период пандемии вылечились 260 496 югорчан.