Директора частного детского сада в Сургуте подозревают в махинациях с субсидиями Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте директор «Центра временного пребывания детей» подозревается в мошенничестве при получении выплат из бюджета.

С ноября 2018 по ноябрь 2020 года директор частного садика предоставляла в департамент образования администрации Сургута ложную информации. Она похитила деньги, выделяемые из бюджета в рамках нацпроекта «Образование». Эти деньги были выданы учреждению в качестве субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, а также на содержания детей в некоммерческой организации.

По уголовному делу проводится расследование. Из учреждения изъята служебная документация, устанавливается сумма ущерба, причиненного бюджету округа.

По информации СУ СК РФ по ХМАО, уголовное дело возбуждено по материалам УЭБиПК УМВД России по ХМАО-Югре и по поступившему в следственный отдел заявлению жительницы Сургута, ребенок которой посещал частный детский сад. Женщина рассказала, что в работе учреждения есть нарушения, в части использования сертификатов на право получения бесплатного дошкольного образования. Во время проверки следователи нашли этому подтверждение.