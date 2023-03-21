Житель Югры предстанет перед судом за вылов краснокнижной рыбы Фото: Татьяна Коркина

Сургутский транспортный прокурор направил в суд уголовное дело за незаконный вылов краснокнижной рыбы. Все из-за того, что в декабре 2022 года местный житель решил порыбачить и поймал редкую рыбку. Он рыбачил на 190 км реки Иртыш Ханты-Мансийского района. Там, с помощью запрещенного орудия лова он и поймал одну особь Сибирского осетра. Этот вид рыб занесен в Красную книгу Российской Федерации и относится к исчезающим особо ценным видам рыб, добыча которой запрещена повсеместно.

- Житель ХМАО обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258.1 УК РФ "незаконные добыча, хранение особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации". В результате преступных действий водным биологическим ресурсам Российской Федерации причинен ущерб на сумму более 480 тысяч рублей - сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Мужчина полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд.