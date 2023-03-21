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НовостиПроисшествия21 марта 2023 4:20

Житель Югры предстанет перед судом за вылов краснокнижной рыбы

Он полностью признал свою вину
Виктория Терина
Житель Югры предстанет перед судом за вылов краснокнижной рыбы

Житель Югры предстанет перед судом за вылов краснокнижной рыбы

Фото: Татьяна Коркина

Сургутский транспортный прокурор направил в суд уголовное дело за незаконный вылов краснокнижной рыбы. Все из-за того, что в декабре 2022 года местный житель решил порыбачить и поймал редкую рыбку. Он рыбачил на 190 км реки Иртыш Ханты-Мансийского района. Там, с помощью запрещенного орудия лова он и поймал одну особь Сибирского осетра. Этот вид рыб занесен в Красную книгу Российской Федерации и относится к исчезающим особо ценным видам рыб, добыча которой запрещена повсеместно.

- Житель ХМАО обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258.1 УК РФ "незаконные добыча, хранение особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации". В результате преступных действий водным биологическим ресурсам Российской Федерации причинен ущерб на сумму более 480 тысяч рублей - сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Мужчина полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд.