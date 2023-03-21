В Югре 21 марта ожидается снег с дождем и потепление до +4 градусов Фото: Юлия Кучеренко

В Югре сегодня, 21 марта, синоптики прогнозируют переменную облачность. По западной половине округа почти без осадков, а по восточной половине небольшой снег, причем днем будет идти снег с дождем. Ветер юго-западный 6-1 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью -7, -12 °С, местами по западным районам до -2 °С. Днем потеплеет до -1, +4 °С.

В Ханты-Мансийске обещают переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков, а днем мокрый снег с дождем. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура ночью -9, -11 °С. Днем столбик термометра покажет 0, +2 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.