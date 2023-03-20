В Югре суд разберется в деле о хищении больше 126 тонн нефти Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовском районе полицейские в суде разберутся с делом о хищении нефти, которое произошло в районе 183 километра автодороги «Сургут-Нижневартовск». Об этом сообщили в окружном УМВД.

- Следствием МОМВД России «Нижневартовский» завершено расследование и направлено в суд уголовное дело по обвинению жителя Сарапульского района в совершении хищения нефти - говорится в сообщении полиции.

Полицейские выяснили, что в июле 2022 года злоумышленник откачивал нефть, подключившись к напорному нефтепроводу, расположенному в районе 183 километра автодороги «Сургут-Нижневартовск». От места врезки она перегонялась в цистерны автомобилей через шланг, проложенный по земле.

Предварительный материальный ущерб от его действий, нанесенный нефтяной компании, составил больше 3 миллионов рублей. Злоумышленник успел похитить больше 126 тонн. Уголовное дело направлено в Нижневартовский районный суд.