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НовостиНедвижимость19 марта 2023 10:49

Банк «Траст» выставил на торги принадлежавший олигарху Копайгоре сургутский ТРЦ за 834 миллиона рублей

В 2022 году здание выкупила московская компания
Серафима Краснова
В 2022 году здание выкупила московская компания

В 2022 году здание выкупила московская компания

Фото: Татьяна Коркина

В Ханты-Мансийском автономном округе выставили на продажу торговый центр «Агора» по заниженной цене. Лот опубликован на официальном сайте «Российский аукционный дом». ТРЦ находится в Сургуте на улице Профсоюзов,11, раньше он был в собственности олигарха Андрея Копайгора.

В 2022 году здание выкупила московская компания. Это шестиэтажный дом, площадь которого достигает 39 287 «квадратов». Торговый центр размещен на земельном участке площадью больше 13 тысяч квадратных метров. Результаты аукциона станут известны после 22 мая.

Добавим, за время продажи собственник здания - банк «Траст» - снизил стоимость с 885 до 834 миллионов рублей.