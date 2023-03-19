Банк «Траст» выставил на торги принадлежавший олигарху Копайгоре сургутский ТРЦ за 834 миллиона рублей

В 2022 году здание выкупила московская компания Фото: Татьяна Коркина

В Ханты-Мансийском автономном округе выставили на продажу торговый центр «Агора» по заниженной цене. Лот опубликован на официальном сайте «Российский аукционный дом». ТРЦ находится в Сургуте на улице Профсоюзов,11, раньше он был в собственности олигарха Андрея Копайгора.

В 2022 году здание выкупила московская компания. Это шестиэтажный дом, площадь которого достигает 39 287 «квадратов». Торговый центр размещен на земельном участке площадью больше 13 тысяч квадратных метров. Результаты аукциона станут известны после 22 мая.

Добавим, за время продажи собственник здания - банк «Траст» - снизил стоимость с 885 до 834 миллионов рублей.