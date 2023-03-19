Боец из ХМАО Валерий Урсакий погиб на Донбассе в годовщину СВО 24 февраля

Солдат скончался 24 февраля 2023 года. Фото: Татьяна Коркина

Накануне, 18 марта, в Ханты-Мансийском автономном округе прошло прощание с военнослужащим Валерием Александровичем Урсакием, который погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом рассказал мэр Когалыма Николай Пальчиков в своих социальных сетях.

Солдат скончался 24 февраля 2023 года. По данным властей, Валерий больше 20 лет жил в Когалыме, окончил политехнический техникум, досрочно сдал ЕГЭ и вступил в ряды Вооруженных сил Российской Федерации.

Фото: Николай Пальчиков / Telegram-канал

- После прохождения службы в армии, завершил обучение в Тюменском государственном нефтегазовом университете. До участия в СВО работал в ЗСРУ «ЛУКОЙЛ-Энергосети». Друзья, родные и знакомые отмечают, что Валерий был добрым, отзывчивым и целеустремленным, - уточнил глава города Когалым.

У погибшего в СВО солдата остались жена и ребенок. Герой был представлен к Государственной награде.