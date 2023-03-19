В Югре начали проводить расширенный неонатальный скрининг для новорожденных

В сургутской лаборатории проводят исследования на наличие пяти заболеваний из предыдущего перечня Фото: Татьяна Коркина

Статистики представили данные по естественной убыли населения за 2022 год. За 12 месяцев прошлого года численность россиян уменьшилась на 555 тысяч человек. Врачи Югры считают, что поддерживать демографию и выявлять заболевания на ранних стадиях помогает неонатальный скрининг. Так, новорожденных проверяют на 36 патологий вместо пяти.

Медики в эфире регионального телеканала рассказали, как проходит наблюдение за младенцами. В перечне скрининга с 1990 годов появились еще 31 показатель. С помощью 8 капель крови врачи проверяют новорожденных на крупный список заболеваний.

Отметим, в сургутской лаборатории проводят исследования на наличие пяти заболеваний из предыдущего перечня. Также кровь отправляют в Медико-генетический центр Екатеринбурга. Результаты исследований готовы уже через три дня.