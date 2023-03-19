Почти пять тысяч человек посетили День оленевода в Сургутском районе Югры на новой Событийной площади

Фото: Андрей Трубецкой / Telegram-канал

День Оленевода в Русскинской посетили больше пяти тысяч человек. Мероприятие состоялось в Сургутском районе. Национальный праздник давно стал визитной карточкой автономного округа, сообщил глава района Андрей Трубецкой в своем Telegram-канале. Большую часть праздника провели на новой Событийной площади, которую в народе называют центром народных гуляний.

Здесь за два года построят этно-деревню, зону отдыха у водоема и глэмпинг. Главным событием мероприятия стали соревнования оленеводов. В частности, метания тынзян, прыжки через нарты и забег в национальных костюмах. Организаторы в 2023 году добавили в программу бег на лыжах за оленями.

- Самой зрелищной частью слета традиционно стали гонки на оленьих упряжках на озере, к которым оленеводы готовятся целый год, - рассказал Андрей Трубецкой.

Отметим, перед гостями мероприятия выступили разные творческие коллективы, а малышам показали фильмы, с актерами в национальных костюмах.