В Югру 19 марта вернутся аномальные морозы до -18 градусов

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по ХМАО

Погода в Югре резко испортится. По данным синоптиков, в воскресенье, 19 марта, столбики термометров опустятся до -18 градусов Цельсия. Порывы ветра усилятся до 18 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит -25 градусов.

- Днем по западной половине -2,-7 °С, по восточной половине -9,-14 °С. По г. Ханты-Мансийску: Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 7-12 м/с, днем 4-9 м/с. Температура ночью -15,-17 °С, днем -5,-7 °С, - заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Отметим, по северной части округа пройдут снегопады. Циклон отступит от Югры только в понедельник, 20 марта 2023 года.