В Югре 18 марта 2023 ожидается сильный ветер и метель Фото: Юлия Кучеренко

В Югре будет облачно, возможен небольшой снег, мокрый снег и дождь. Ожидается гололед, метель. Ветер северных направлений ночью 6-11 м/с, днем 9-14 м/с, местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 0, -5 °С, местами до -10, -15 °С. Днем воздух прогреется до +3, -2 °С, местами до -3, -8 °С.

В Ханты-Мансийске будет облачно. Ожидается мокрый снег с дождем, гололед и метель. Ветер ночью северо-западный 6-11 м/с, днем северный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -2, -4 °С, днем потеплеет до +1, -1 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.