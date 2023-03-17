Фото: Официальная страница Ханты-Мансийской митрополии Русской Православной Церкви.

Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел назначен временно управляющим Югорской епархией. Об этом стало известно 16 марта 2023 года, когда участники заседания Священного Синода Русской Православной Церкви обсудили вопрос о замещении вакантной кафедры Великоустюжской епархии.

- Принято решение избрать Преосвященным Великоустюжским и Тотемским епископа Югорского и Няганского Фотия. Временное управление Югорской епархией поручено митрополиту Ханты-Мансийскому и Сургутскому Павлу - говорится в сообщении на официальной странице Ханты-Мансийской митрополии Русской Православной Церкви.

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