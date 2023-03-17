Администрация Сургута объяснила, куда направлялась военная техника

Фото: соцсети

Жители Сургута накануне заметили грузовик, перевозящий танк по дороге. Администрация города объяснила, что это за техника и куда её направляют. Сообщения и фото танка были опубликованы очевидцами в соцсетях. Сургутяне высказывали свои предположения о том, зачем в город везут бронированную боевую машину. Но в пресс-службе администрации города развеяли все слухи.

Оказалось, что техника доставлялась в город Сургут с целью ее использования в проведении патриотических мероприятий, приуроченных к празднованию очередной годовщины Победы в Великой Отечественной войне и создания будущего парка.

Фото: депутат Думы Сургута Михаил Бехтин

- Появилась информация о том, что в сторону Сургута движется трал с танком. Хочу развеять сомнения и пояснить. Действительно, в город доставлен танк Т-62, списанный в войсках и переданный городу для будущего парка. Все возникшие сложности по доставке преодолены благодаря неравнодушным людям нашего города, которым я безмерно благодарен.

Впереди предстоит немалая работа по реставрации. Депутатский призыв услышали ребята из молодежного парламента, уже создали бригаду. Администрация города принимает активное участие - рассказал депутат Думы Сургута Михаил Бехтин.

Праздничная программа мероприятий к 9 мая появится на сайте мэрии Сургута.