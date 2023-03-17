В Югре пройдет фестиваль Северной лиги КВН

Фото: Северная лига МС КВН

В Центре искусств для одаренных детей Севера 1 апреля состоится фестиваль Северной лиги КВН. Об этом сообщили на официальном сайте правительства региона.

В 2023 году участие в Северной лиге примут больше 17 команд, игравших в сезонах прошлых лет, и дебютанты сезона 2023 года. В Ханты-Мансийске соберутся участники из Новосибирска, Санкт-Петербурга, Костаная (Республика Казахстан), Челябинска, Самары, Екатеринбурга, Можги, Омска, Норильска, Нефтекамска, Сургута и Ханты-Мансийска.

Выступление участников доступно в офлайн-формате, для этого необходимо купить билеты на сайте АНО «Молодёжка».

Отметим, что фестиваль появился в Югре еще в 2001 году. Многие участники, пройдя Северную лигу, получили возможность участвовать в телевизионных лигах популярной игры. За время существования Северная лига стала отправной точкой для попадания в Высшую лигу КВН участникам команд «Мегаполис», «Федор Двинятин» и «Кефир».