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НовостиПроисшествия17 марта 2023 11:43

Житель Югры может получить срок за незаконное приобретение и хранение ружья

возбуждено уголовное дело
Виктория Терина
Житель Югры может получить срок за незаконное приобретение и хранение ружья

Житель Югры может получить срок за незаконное приобретение и хранение ружья

Фото: Татьяна Коркина

Во время рейда участковый в Федоровском выявил незаконное приобретение и хранение оружия мужчиной. Об этом сообщили в пресс-службе ОМВД России по Сургутскому району.

Он незаконно хранил длинноствольное охотничье ружье с комбинированными стволами, которое было пригодно для стрельбы. Югорчанин не имел специальных документов на ружье. А раньше он привлекался к административной ответственности, а также к уголовной ответственности за кражи и повторную езду в нетрезвом виде.

Сам мужчина рассказал, что ружье ему на хранение передал знакомый. Но все таки против него возбуждено уголовное дело. Он находится под подпиской о невыезде. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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