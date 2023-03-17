В Сургутском районе построят парк отдыха стоимостью больше 70 миллионов рублей

Фото: администрация Сургутского района

В Сытомино построят парк отдыха стоимостью больше 70 миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении администрации Сургутского района. Эту будет современный и функциональный парк отдыха, который станет местом притяжения горожан.

- Стараемся поддерживать, помогать. В этом году у нас должно начаться строительство большого объекта благоустройства. Оно будет состоять из нескольких этапов. Администрация поселения предложила, мы поддержали. Появится зона отдыха хорошая, - отметил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

В парке обустроят различные зоны отдыха: танцплощадку, сцену с зоной скамеек, фудкорт, зону тихого отдыха, а еще установят видеонаблюдение и освещение.

- Мы не стоим на месте. У нас граждане очень активные и творческие. В этом году у нас будет осуществляться проект по строительству семейного парка отдыха. Это давняя наша мечта. Придумали проект сами, провели большую проектно-изыскательную работу в 2022 году. И сейчас, в 2023 году начнется строительство. Андрей Александрович нас поддержал, - поделилась глава сельского поселения Сытомино Ольга Звягина.