Фонд музейного комплекса им. И.Я. Словцова пополнился важным историческим документом – его подарили нефтепроводчики

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

В Тюмени ПАО «Транснефть» в год своего 30-летия подарило музею им. И.Я. Словцова рассекреченный документ. Это фрагмент записки секретаря Тюменского областного комитета Б.Е. Щербины генеральному секретарю ЦК КПСС Л.И. Брежневу – в ней говорится о создании крупнейшей базы нефтяной промышленности. Раньше документ хранился в Российском государственном архиве новейшей истории. Компания плотно сотрудничает с госархивом, в результате взаимодействия и был передан данный документ.

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

По словам гендиректора АО «Транснефть – Сибирь» Рустэма Исламова, в организации очень бережно относятся к сохранению исторической памяти и повышению интереса со стороны молодежи к истории своей страны: «Передача этого, несомненно, ценного документа – очень важный шаг в сохранении и распространении подлинных сведений».

Отметим, что документ хранился в Российском государственном архиве новейшей истории под грифом «совершенно секретно» 50 лет. В нем говорится, что «выявленные запасы нефти оцениваются в 9 млрд тонн, а к концу пятилетки превысят 10 миллиардов. За счет Западно-Сибирского региона страна могла бы существенно ускорить развитие нефтяной промышленности, за два-три года можно довести ежегодные приросты добычи до 30-35 млн тонн. Это позволило бы добывать здесь в 1975 году не менее 140 миллионов, а в 1980 году – 300-330 миллионов тонн». Записка была направлена 24 сентября 1973 года.

Как отметил и.о. генерального директора Тюменского музейно-просветительского объединения Иван Панасенко, пополнение музейных коллекций – это всегда значимое событие. Передача фрагмента записки Щербины музейному комплексу не стала исключением.

– Этот документ на одном листе вмещает в себя всю эпохальность происходивших в стране, и в нашем регионе, в частности, событий. Очень ценный подарок, раскрывающий масштаб личности нашего земляка, – отметил Иван Александрович.

К сведению, новый музейный экспонат дополнит выставочный проект, посвященный развитию нефтегазовой отрасли региона. Сейчас в музее им. И.Я. Словцова проходит интерактивная выставка «Вызов», которая продлится до конца апреля.