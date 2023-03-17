В Югре прокуратура добилась выплаты компенсации ребенку, пострадавшему от нападения собаки

Хозяин собаки заплатит мальчику 50 тысяч рублей Фото: Юлия Кучеренко

Прокуратура помогла взыскать денежную компенсацию с владельца собаки, которая напала на мальчика и покусала его. Это случилось во время прогулки на дачном участке. На трехлетнего мальчика напала собака соседей, ребенок получил телесные повреждения и проходил лечение в медицинском учреждении.

Все произошло по вине хозяина собаки, который оставил животное без присмотра, в свободном выгуле без намордника и поводка. Поэтому прокурор обратился в суд с иском о взыскании с владельца собаки морального вреда, причиненного ребенку из-за нападения животного на ребёнка.

Ханты-Мансийский районный суд удовлетворил иск прокурора, взыскав в пользу ребенка 5 тысяч рублей, но прокурор не согласился с размером компенсации из-за ее незначительности и обжаловал решение. Суд второй инстанции поддержал прокурора и изменил сумму компенсации.

Хозяин собаки заплатит мальчику 50 тысяч рублей. Прокуратура проконтролирует фактическое исполнение судебного решения.