Югра
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 марта 2023 9:02

В Югре прокуратура добилась выплаты компенсации ребенку, пострадавшему от нападения собаки

Хозяин собаки заплатит 50 тысяч рублей
Виктория Терина
Хозяин собаки заплатит мальчику 50 тысяч рублей

Хозяин собаки заплатит мальчику 50 тысяч рублей

Фото: Юлия Кучеренко

Прокуратура помогла взыскать денежную компенсацию с владельца собаки, которая напала на мальчика и покусала его. Это случилось во время прогулки на дачном участке. На трехлетнего мальчика напала собака соседей, ребенок получил телесные повреждения и проходил лечение в медицинском учреждении.

Все произошло по вине хозяина собаки, который оставил животное без присмотра, в свободном выгуле без намордника и поводка. Поэтому прокурор обратился в суд с иском о взыскании с владельца собаки морального вреда, причиненного ребенку из-за нападения животного на ребёнка.

Ханты-Мансийский районный суд удовлетворил иск прокурора, взыскав в пользу ребенка 5 тысяч рублей, но прокурор не согласился с размером компенсации из-за ее незначительности и обжаловал решение. Суд второй инстанции поддержал прокурора и изменил сумму компенсации.

Хозяин собаки заплатит мальчику 50 тысяч рублей. Прокуратура проконтролирует фактическое исполнение судебного решения.