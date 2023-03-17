Из-за потепления на зимниках Октябрьского района введут ограничения проезда для большегрузов

Фото: Управление автодорог Югры

Из-за прогнозируемого потепления от -5 до +5 градусов с 10:00 часов 17 марта 2023 года и до стабильной температурой воздуха ниже -10 градусов на зимниках Октябрьского района ввели ограничения движения транспортных средств общей массой более 10 тонн, кроме машин оперативных служб и рейсовых автобусов. Это касается зимников: «пгт. Октябрьское- с. Большой камень», «С. Большой Камень- п. Большие Леуши».

Кроме того, по информации Управления автодорог Югры, на зимней автомобильной дороге «Подъезд к с. Большой Алтым» введут ограничения движения транспортных средств общей массой более 5 тонн. Исключением также станут машины оперативных служб и рейсовые автобусы.

Ограничения движения будут действовать в круглосуточном режиме.