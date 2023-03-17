В Югре подтверждено 167 новых случаев COVID-19 Фото: Татьяна Коркина

В Югре зарегистрировано 264 233 случая коронавируса, в том числе подтверждено 167 новых случаев COVID-19 в 20 муниципалитетах, а именно: в Сургуте – 48; Ханты-Мансийске – 35; Нижневартовске – 5; Нефтеюганске – 5; Нягани – 5; Сургутском районе – 3; Урае – 8; Советском районе – 8; Нефтеюганском районе – 5; Мегионе – 4; Когалыме – 7; Югорске – 1; Кондинском районе – 5; Радужном – 5; Нижневартовском районе – 6; Пыть-Яхе – 1; Березовском районе – 6; Лангепасе – 8; Ханты-Мансийском районе – 1; Белоярском районе – 1.

На момент выявления у 163 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 4 зафиксирована пневмония. Контакт установлен в 166 случаях. За сутки на COVID обследованы 1 593 человека, всего прошли обследование 3 717 087.

За весь период от COVID умерли 2 610 человек. За сутки выписались 98 человек, за весь период пандемии вылечились 259 917 югорчан.