В Ханты-Мансийском районе в ДТП погиб мужчина

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре зарегистрировано 2 ДТП, в которых 1 человек погиб и 2 получили травмы, в том числе несовершеннолетний пешеход.

Так, в Ханты-Мансийском районе произошло смертельное ДТП. По данным ГИБДД, на 19 км автодороги "Иртыш" в Ханты-Мансийском районе, 50-летний водитель автомобиля "Nissan" при обгоне авто выехал на полосу встречного движения, где врезался со встречным автомобилем "УАЗ", под управлением 52-летнего мужчины. В результате ДТП водитель иномарки от полученных травм скончался на месте происшествия.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Кроме того, за день сотрудники Госавтоинспекции задержали 4 водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения наказаны 89 водителей и 58 - за нарушение правил перевозки детей.