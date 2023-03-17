На трассе Сургут-Лянтор закончат установку дополнительного освещения Фото: Юлия Кучеренко

На участке реконструкции региональной дороги Сургут - Лянтор специалисты ведут устройство линий электроосвещения. Об этом сообщили на сайте правительства Югры. Работы затронут два направления движения дороги с 21-го по 26-й км.

На этом четырехполосном участке дороги установят осевое барьерное ограждение, что обеспечит безопасность участников дорожного движения, ведь ежедневно по дороге проезжает больше 32 тысяч автомобилей в сутки. Подрядчик уже установили 290 опор освещения, сейчас монтирует светодиодные светильники. До конца лета специалисты проложат электрокабель и запустят электроснабжение по постоянной схеме.

Реконструкция трассы Сургут - Лянтор началась в 2021 году. Специалисты подрядной организации уже выполнили большой объём работ с опережением графика. На пяти километрах дороги завершена укладка верхнего слоя покрытия, укреплены обочины, заменены две водопропускные трубы, завершены работы по переустройству коммуникаций.

А также раньше срока завершено строительство моста через реку Калинка на реконструируемом участке трассы. В октябре 2022 года по мосту уже запущено движение транспорта.

Завершить работы планируется до конца ноября 2023 года.