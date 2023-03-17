В Югре 17 марта 2023 потеплеет до +6 градусов Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 17 марта ожидается переменная облачность. Местами небольшой снег, мокрый снег и дождь. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1, -6 °С, днем потеплеет до +1, +6 °С.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Ночью без осадков, днем мокрый снег с дождем. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1, -3 °С, днем потеплеет до +2, +4 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.